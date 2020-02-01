激戰123分鐘逆轉勝　21歲簡蓮首奪大滿貫

澳洲網球公開賽新后誕生！年僅21歲的美國新星簡蓮，與世界排名32位的西班牙球手麥古露莎，在女單決賽激戰123分鐘後，以2比1反勝對手，贏得職業生涯第一座大滿貫冠軍獎盃，也是近17年來，除了S威廉絲外，唯一一位贏得澳網女單的美國球手。

由父親擔任教練的簡蓮，在今年澳網屢創驚喜，先後擊敗歌莉嘉芙、查比雅和世界「一姐」芭蒂，昨日面對2016年溫網及2017年法網冠軍得主、經驗更加豐富的麥古露莎，比賽初段沒有得到太多甜頭。兩人打成4比4平手後，被麥古露莎「破發」，連失兩局，以4比6先輸一盤。

簡蓮重整旗鼓後，打出一局漂亮的「Love Game」，並以高達79%的第一發球得分率，及100%的第二發球得分率，以6比2輕取第二盤。簡蓮繼續採取主導，第三盤領先5：2時，迫使對手三次發球雙失誤，最終以2比1的總盤數逆轉奪冠。

「夢想是會成真的。所以如果你有夢想，就勇敢地追求吧。」21歲的簡蓮用自身經歷，勉勵每一個追夢人。她形容過去兩星期，是「人生最美好的時光」，感謝球迷和團隊支持，特別是擔任教練的父親：「爸爸，謝謝你讓一切變得可能。我們很努力地練習，付出了很多，我真的很感恩。」另外，男單決賽會於今日上演，力爭澳網第8冠的祖高域，將迎來奧地利球手泰姆的挑戰。