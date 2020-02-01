【賽後解碼】車仔李城攬炒！益晒曼聯熱刺

周六(1日)晚英超頭場，車路士後衞魯迪格「鐵樹開花」，今季英超首次入波，就梅開二度，協助車仔作客以2:2逼和李斯特城。

車路士1號門將阿列沙巴拿加近期表現欠佳，今場由韋利卡巴尼路把關，令佢以38歲零126日成為今季英超最老上陣球員。呢位老將曾經封出占美華迪禁區內勁射，寶刀未老，成功力保上半場不失。

車仔於下半場開波1分鐘，由後衞魯迪格頂入角球，打開紀錄，但之後韋利卡巴尼路「噩夢」開始，哈維班尼斯射門省中人，改變方向入網，令韋利卡巴尼路欲救無從，被李斯特城扳平。

轉個頭韋利卡巴尼路被對手傳中波「引開」失咗位，李城由芝維爾射入反超前。不過，車仔跟住美臣蒙特開出罰球，魯迪格又發揮鐵頭功頂入，個人梅開二度。李斯特城原本可以全取3分，但哈維班尼斯單刀射出界，最終打和2:2。

車路士今場失2分之後，雖然領先第5位曼聯及第6位熱刺7分，但踢多1場，如果曼聯同熱刺今輪贏波，就可以拉近同車路士嘅距離至4分，有機會搶走車路士前4之位。

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