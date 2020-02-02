沙拿殺聖人！利物浦創英超最大領先差距

穆罕默德沙拿梅開二度，利物浦主場4:0大數修咸頓，25場英超24勝1和積73分，繼續改寫歐洲5大聯賽史上開季最高得分紀錄，更重要係繼續向首座英超冠軍獎盃邁進。紅軍上半場畀修咸頓撳住揪，得保不失勁好彩，但換邊後眾將盡展超強把握力，最終4球大勝，但睇番場波，雙方似乎並冇咁大差距。但經過今場盡擸3分後，利物浦領先曼城22分，就成為英超史上榜首球隊最大領先差距。

今仗高普用法賓奴泰華利斯打正選，將阿歷士張伯倫推上踢左翼，但聖人近況一流，不斷於前場逼搶令紅軍後防騰騰震，27分鐘迪贊尼普禁區外勁射畀艾利臣撲出，於完半場前更搞到主隊門前風聲鶴唳，艾格斯禁區內扭祖高美斯一抽勁有威脅，但竟然射中沙恩朗彈出，繼而祖高美斯解圍唔湯唔水，沙恩朗勁射近柱畀艾利臣比加接實，之後艾格斯突入禁區窄角度起腳，又畀艾利臣出迎勁快撲走。

換邊後艾格斯於禁區內疑似被法賓奴踢跌，不過球證並冇表示，轉頭利物浦就入波，法明奴左路福至心靈後腳交畀阿歷士張伯倫，張伯倫扣入中路，禁區頂射地波近柱入網打開紀錄。60分鐘阿諾特解圍個波又高又勁，但法明奴控得勁靚仲順勢推前，跟手嚟個妙傳，佐敦軒達臣空晒一射入網拉開比數。

72分鐘，艾利臣大腳斬過半場，軒達臣右腳妙傳，沙拿單刀射入成3:0。利物浦愈踢愈有，基達直線妙傳勁靚，法明奴門前一射被救出，86分鐘沙拿禁區內無私交波，惜南野拓實一射又高出。但利物浦仲有波入，完場前沙拿直線畀法明奴，法明奴扣順個波再傳中路，沙拿門前搞掂，最終利物浦大勝1場，於英超連勝16場，現時領先次席曼城22分，但踢多1場。