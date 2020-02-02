曼聯悶和狼隊　蘇B搞死費南迪斯！

1月轉會窗以高價入魔嘅波基斯費南迪斯，啱啱加盟就被領隊蘇斯克查委以重任正選登場，披上18號戰衣於奧脫福迎戰狼隊，最終雙方踢成0:0完場。費南迪斯全場多次起腳，上半場禁區外怒轟被門將救出，換邊後主射罰球亦中龍，但都係過唔到客軍門將。呢名葡萄牙國腳上半場以攻中姿態出現，多次嘗試作致命傳送；但下半場竟被領隊蘇斯克查調去踢防中，唔知呢名天價新將會有咩諗法。

費南迪斯剛由士砵亭過檔曼聯，轉會費可達8000萬鎊，魔迷均對呢名新兵寄予厚望；球隊續有保羅普巴同麥湯米尼缺陣下，蘇B亦即刻畀佢打正選。上半場曼聯畀佢踢攻中，左右兩隊配以丹尼爾占士及桑馬達，安達斯彭利拿及費特洛迪古斯就出任雙防中。

狼隊一向惡啃，上半場雙方踢成均勢，主隊最搶眼就係費南迪斯，33分鐘於禁區外25碼窄位勁射，可惜唔中目標，但睇到佢射門慾極強，腳頭亦都頗重。40分鐘曼聯左路發難，狼隊解圍唔遠到禁區頂，費南迪斯於唔多啱步韻下依然射出靚遠射，但被門將接實。費南迪斯初來步到，於前場肯跑肯走肯配合，亦多次嘗試傳出「冒險傳球」，創造力同靈氣絕對冠絕今日曼聯陣容。

但下半場費南迪斯卻同彭利拿調換位置，拉後一格踢防中，呢個並非費南迪斯最佳位置，佢只能於中場做駁腳角色，認真嘥料，加上佢身材較為單薄，好容易被對手扭過。而彭利拿推前後冇腳好波，唔好話起腳，佢仲多次斷纜拖垮曼聯進攻，睇到魔迷擰晒頭。費南迪斯下半場仍有2次射門，其中58分鐘主射罰球彎過人牆中龍，可惜未能入球。除此之外，桑馬達曾於禁區頂轉身左腳抽射柱邊出界，格連活特亦起過1左腳勁射，省中2個狼隊守衞2次折射，但狼隊門將依然翻身接實。完場前最後一擊，後備入替嘅達洛治近門頭槌亦唔中龍，最終互交白卷，曼聯近3場聯賽僅得1分，對爭前4造成打擊。