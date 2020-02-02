【賽後解碼】曼聯鋒線毒瘤　入波變解圍

曼聯名宿加利尼維利早前講過，引入波基斯費南迪斯，絕不能即時解決球隊進攻問題，因為中前場問題千瘡百孔，紅魔鬼仲有排執。今輪曼聯主場鬥狼隊，又再次顆粒無收，失去拉舒福特、要安東尼馬迪爾打正前可謂得啖笑。呢名法國鋒將全場冇腳好波，踢踢吓自然拉邊令禁區周時冇人，下半場佢更無啦啦踢走個波、搞到踏順步韻準備抽爆網嘅桑馬達冇得起腳，難怪曼聯就算畀超貴人工，都要借中超射手恩哈路。

自福仔受傷重創之下，曼聯3場英超1和2負，最大鑊係1球都入唔到。輸畀利物浦冇嘢好講，但主場不敵般尼堅肉酸，今場鬥狼隊鋒線各自為政、進攻雜亂無章，打正箭頭位嘅馬迪爾完全起唔到作用，無論係對住龍門抑或背身攞波都未能造成威脅，而佢周時唔喺禁區，亦令曼聯前場失去目標人物，全場只能靠波基斯費南迪斯同桑馬達禁區外起腳。

馬迪爾下半場愈踢愈沉，可謂形同虛設，77分鐘曼聯難得做到個波去到18碼點，當時桑馬達已經衝緊埋去，如果起到腳極有機會打開紀錄，點知馬迪爾就發緊夢，多腳帶返個波向後，曼聯失分佢「居功至偉」。馬迪爾絕非打正箭頭材料，自己埋門又冇，為隊友鋪橋搭路又欠奉，曼聯球迷只希望恩哈路早日操起狀態落場。一日毒癗馬迪爾打箭頭，紅魔一日冇運行。