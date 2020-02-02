麥巴比被換走發老脾　領隊捉臂爭辯！

巴黎聖日耳門喺法甲順風順水，5:0大破蒙彼利埃本應該開開心心，但竟然激嬲星級大將基利安麥巴比，但最躁嗰個係領隊杜曹！下半場見大幅度領先、麥巴比亦已入波，杜曹69分鐘決定換走呢名世界盃冠軍成員，點知麥巴比因此嬲到震，二人激動到喺場邊掩住嘴爭辯，杜曹雙手捉實麥巴比雙臂，現場充滿火藥味，或成為麥巴比季尾離隊導火線。

麥巴比鬥心極強，非常唔鍾意被換走，其實於12月時，已經因為相同原因，即場同杜曹嘈過。今仗杜曹見已領先5:0，再度換走麥巴比、換入莫路伊卡迪，麥巴比比上次更加嬲，即使杜曹同佢解釋點解要換走佢，但麥巴比明顯唔想聽、想即刻返上後備席，杜曹激動到即刻捉住佢，2個於場邊掩住嘴爭拗。最後麥巴比都甩開杜曹，黑面返上後備席。

賽後杜曹表示，會考慮因此處罰麥巴比：「我係領隊，職責係派邊個上陣、邊個換離場。麥巴比好聰明，完全知道自己做緊乜，佢係好唔鍾意被換走，冇人會鍾意嘅，但咁樣就畀人唔好嘅形象。我冇嬲，只係覺得傷感，因為係毫無必要。我向佢解釋換人做法，派邊個出場我決定，我哋唔係打緊網球，而係踢緊足球，大家要互相尊重。」被問到會否處罰麥巴比，杜曹話：「我唔知，要好好考慮，依家我淨係想瞓，聽日我會作出決定。」