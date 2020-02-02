難為完高普　摩連奴再搞哥迪奧拿

周日英超爆發英超大戰，熱刺主場對曼城。熱刺同曼城堅係歡喜冤家，上屆歐聯8強勁戲劇性，VAR最後關頭推翻入波，曼城由出線變出局，哥迪奧拿幾乎當場嘔血。好喇到今季英超，曼城主場對熱刺全場佔盡優勢，但畀熱刺射2球入2球，最後又係VAR搞搞震，令曼城又贏唔到熱刺。

熱刺對藍月亮嚟講，本身已經夠難搞，依家仲有摩連奴執教，曼城今次作客都幾難好過。摩連奴對大戰部署一向有一手，早前熱刺主場鬥利物浦，就令利物浦陷於苦戰，若非拉美拿、盧施素射極唔入，熱刺起碼可得1分。高普逃過一劫，唔知哥帥又有冇咁好彩呢？

直播表

周日1:00pm 澳職 中岸水手 Vs 西悉尼流浪者 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日7:00pm 西甲 雷加利斯 Vs 皇家蘇斯達 Now 632

周日7:30pm 意甲 祖雲達斯 Vs 費倫天拿 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00pm 西甲 伊巴 Vs 貝迪斯 Now 632

周日10:00pm 英超 般尼 Vs 阿仙奴 Now 621

周日10:00pm 意甲 AC米蘭 Vs 維羅納 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:00pm 意甲 拉素 Vs 史帕爾 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 熱拿亞 有線662、602台

周日10:30pm 德甲 科隆 Vs 弗賴堡 Now 672、Fox +；有線653、613台

周日11:00pm 西甲 畢爾包 Vs 基達菲 Now 632

周一凌晨零時 法甲 梅斯 Vs 聖伊天 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一0:30am 英超 熱刺 Vs 曼城 Now 621、611

周一1:00am 意甲 萊切 Vs 拖連奴 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一1:00am 德甲 柏達邦 Vs 禾夫斯堡 Now 672、Fox +；有線653、613台

周一1:30am 西甲 西維爾 Vs 艾拉維斯 Now 632

周一1:30am 西甲 維拉利爾 Vs 奧沙辛拿 Now 633

周一3:45am 意甲 烏甸尼斯 Vs 國際米蘭 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 利雲特 Now 632

周一4:00am 法甲 波爾多 Vs 馬賽 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台