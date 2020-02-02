【賽後解碼】施丹神調動　華維迪MVP

喺冬季轉會窗都係未有大手買人嘅西甲班霸皇家馬德里，尋晚喺西甲馬德里打吡，用行動話畀大家聽，佢哋就算買唔到人，就算領隊施丹再一次落空心頭好保羅普巴，都一樣冇嘢好驚，事關佢哋主帥施丹仲有大把貨喺手，臨場調兵遣將依然勁爆，加上烏拉圭中場費達歷高華維迪又有MVP級表現，連球隊高層布達堅奴都點名讚佢，皇馬今季爭標前景一樣勁樂觀！

皇馬尋晚贏波之後，以22戰得49分排榜首，將領先次席巴塞隆拿優勢拉開到6分，但較巴塞打多一場，巴塞今晚會出戰利雲特，自然倍感壓力。講番場波，皇馬上半場冇乜優勢，但主帥施丹半場狠下決定，一口氣以盧卡斯華斯基斯同雲尼斯奧斯祖利亞換走兩個大牌包括卻奧斯同艾斯高，加強番邊路進攻，結果下半場即刻拎番優勢，仲憑射手賓施馬喺56分鐘一箭定江山贏波。

事實上，皇馬今場上半場有8次射門只得1次射正。相反，經過施丹嘅「神調動」，將球隊陣式由開賽嘅「4-3-2-1」換成之前慣用嘅「4-3-3」後，成效立竿見影，下半場合共8次射門就有4次射正，進攻威脅力大增。再睇番馬體會上半場係3射1中框，換邊後變成1射0中正，根本完全壓住對手。

再講埋今場MVP，費達歷高華維迪今次交出咗4次攔截、3次剷波同1次成功解圍，喺防守上有勁大貢獻。至於進攻上佢都有喺換邊後有腳超靚遠射，只係僅僅畀馬體會門神奧比歷飛盡交出，相信假以時日，佢一定會成為皇馬攻守核心。賽後，布達堅奴話：「佢畀咗我哋好大貢獻，喺球場上覆蓋面積好大，有好多跑動。當我哋未有球權期間，佢為球隊提供極大幫助，而當我哋控波組織時候，佢亦愈來愈多情況成為主角。佢正係不斷進步中，並且大大地幫到我哋。」