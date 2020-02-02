卡拉斯高回歸首騷　馬體會嚟緊靠晒佢

尋晚嘅馬德里打吡，馬體會雖然係輸波一方，但都唔係全無得着，其中由中超大連回歸嘅舊將比利時中場恩歷克卡拉斯高，後備登場踢咗大約20分鐘，表現都算唔錯，有次喺底線一打二強行突破，夠晒膽色贏到唔少掌聲。始終馬體會近排傷兵纍纍，有及佢時嚟到，會係球隊爭取打入前四嘅重要籌碼。

馬體會尋晚輸波之後，依家排緊喺西甲聯賽榜第6位，對於近年一直係爭標份子嘅佢哋嚟講，點會滿意？對於卡拉斯高尋晚回歸演出，《阿斯報》評價都好正面：「隨住卡拉斯高加盟馬體會，近年最好嘅突破手又返到嚟我哋球場，佢今場後備入替即刻展現呢一點。卡拉斯高已經兩個月冇參加正式比賽，佢仲需要搵番比賽節奏，但總算仲能夠畀到對手威脅。喺本季剩番嘅比賽，佢會成為非常重要一員。

依家先得26歲嘅恩歷克卡拉斯高係比利時國腳，佢2015年夏天加盟馬體會後，一直係球隊主力。之前佢為馬體會上陣124場入23球，仲曾經喺2015/16球季嘅歐聯決賽攻破皇馬大門。２2018年佢由馬體會轉戰中超加盟大連，近兩季佢為大連喺中場上陣50場，攻入24球同有16次助攻，數據堅到爆。

如今佢終於重返歐洲主流聯賽，適逢馬體會近排有多達8人受傷患困擾，卡拉斯高絕對係球隊及時雨兼救世主囉！