曼聯堅走寶　呢部入球機器唔識停

呢邊廂，英超曼聯連續3輪聯賽冇波入；另邊廂，身為「曼聯險簽」嘅艾寧夏蘭特，去到多蒙特之後入波未停過！尋晚呢位挪威新星轉戰德甲後，終於首次做正選，結果佢踢咗76分鐘就梅開二度，加盟3場錄得超恐怖數據，上陣133分鐘射門8次入7球，平均每19分鐘就入1球，呢部入球機器根本唔識停。

尋晚多蒙特主場對柏林聯以5比0大勝，夏蘭特為球隊攻入第2同第5球，轟入個人第2球之後，主帥法華都將佢收起，改由馬高列奧斯頂替。事實上，「蜜蜂兵團」喺歇冬後有艾寧夏蘭特孭飛，結果係3場全勝，仲要每場都入5球，整體火力明顯再升呢，依家佢哋喺德甲排第3，只係落後「一哥」拜仁慕尼黑3分，要後上捧盃唔係冇機會呀！

曾經喺德甲客場上演帽子戲法，又曾經喺歐聯攻破利物浦大門，不過夏蘭特認真識撈，尋晚賽後佢大讚喺多蒙特主場入波感覺：「真係冇得彈！感覺簡直係前所未有嘅美妙。我班隊友真係好好，佢哋令我工作變得容易。我都冇諗過可以入咁多波，依家已經有7球，我好享受呀！我只係嘗試享受我人生，做我可以做嘅嘢，希望嚟緊會有更多啦！」原來出戰德甲頭3場入7球，係德甲史上最強紀錄，呢個19歲超級殺神，嚟緊有機會挑戰德甲入球王羅拔利雲度夫斯基位置喎！