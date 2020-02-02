【東體爭議】波費值得擁有更好

英超曼聯貴價新兵波基斯費南迪斯完成加盟手續唔夠兩日，尋晚就即刻為「紅魔鬼」首演，仲要踢足全場交出上佳數據。賽後有令人意外一幕發生，「波費」未有保存起佢首次披起嘅曼聯波衫，反而係走去搵狼隊同鄉魯賓尼維斯去交換波衫，仲要即刻着起。賽後唔少網友都搞笑話，「波費」可能頂唔順曼聯太廢，已經準備跳船逃生喎！

雖然未至於係神級數據，而且曼聯仲要係同狼隊互交白卷，但今場交出包括傳送、射門同中框等數據（見下表）都係全隊第一嘅「波費」，仲獲曼聯官網選為今場最佳球員。呢位25歲中場今場瞻前顧後，防守唔錯，仲有威脅射門，睇嚟「紅魔鬼」應該冇入錯貨，但你班隊友配唔配得起人哋先？

最搞笑係，賽後有電視鏡頭追住「波費」，見到佢搵狼隊老友交換波衫，要知道狼隊包括領隊同唔少球員都係葡萄牙藉，如果「波費」過去狼隊，堅可能仲啱踢呀！事後網民瘋狂留言包括：

「波基斯已經想走喇！大部份球員都想留住為新球會首次上陣波衫，但佢除都除唔切。」

「波基斯明顯想跳船，佢已經着起狼隊波衫想扮魯賓尼維斯。」

「波基斯費南迪斯最尾換咗件狼隊波衫，明顯係佢想加盟狼隊啦！」

「波基斯費南迪斯代表曼聯踢一場後，宣布轉投狼隊。」

「波基斯費南迪斯好決斷馬上除低曼聯波衫，然後換上狼隊波衫。這是第一個夜晚。」

「波基斯頂唔順曼聯，所以佢換狼隊波衫着。」

波費首演數據全面睇：

88次傳送(全場最多)

44次前場傳送(全場最多)

5次射門(全場最多)

5次攔截(中場球員第3多)

3次射中目標(全場最多)