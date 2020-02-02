雲妮莎要求收藏高比紀念品

為了紀念高比拜仁，今年全明星賽繼早前宣布更改賽制之外，NBA決定緬懷高比及其女兒吉安娜，正賽中勒邦占士隊將會全部穿上2號球衣(吉安娜的球衣號碼)，而字母哥隊則全部身穿24號(高比曾經的球衣號碼)；此外，亦會在球衣上縫上9粒星圖案，以代表空難事故中離世的9個人。

高比的遺孀雲妮莎已經要求斯台普斯中心能夠把球迷在場館外紀念高比的所有物件送到她家中，專門擺放在特定的房間。自從高比離世引發全球過萬球迷悼念，連日來到斯台普斯中心球場外擺放眾多T恤、球衣、海報、玩具及無數的留言；斯台普斯中心總裁澤德曼表示：「雲妮莎已聯絡我們，說她們喜歡這些東西，我們先會分類放入箱內，再送到她的家裡。」

在極度哀傷的情緒下，勒邦占士昨日領湖人主場落敗，但今天（2日)他們作客帝王，勒邦雖然未發揮巔峰狀態，但亦交出「三雙」15分10籃板11助攻，今個賽季第11次為球隊貢獻「三雙」，並帶領湖人以129比113獲勝。

此外，列拿特繼續表現勇猛，全場29投17中，轟出51分12助攻，自1月19日對獨行俠一起，場場交出30+，最終他帶領拓荒者以124比107擊敗爵士。

今日焦點（前者主場）

快艇 118:106 木狼

溜馬 85:92 紐約人

魔術 89:102 熱火

巫師 113:107 籃網

騎士 112:131 勇士

獨行俠123:100 鷹隊

塞爾特人116:95 76人

馬刺 114:90 黃蜂

帝王 113:129 湖人

拓荒者124:107 爵士

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