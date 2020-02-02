利物浦捧英超　VVD下一站搵C朗

利物浦取得英超16連勝，捧盃已經冇懸念，英國《太陽報》及《每日郵報》齊爆料，指紅軍中堅華基爾雲迪積克(VVD)協助球隊捧盃後，就會功成身退離隊，意甲豪門祖雲達斯已計劃斥資1.5億鎊(約15億港元)收購呢位荷蘭國腳，令佢成為史上最高身價後衞。

接近祖雲達斯嘅消息人士指，球隊近年曾2次喺歐聯決賽功虧一簣，已經24年未贏過呢項錦標，會方為一嘗冠軍滋味，不斷增兵，包括上季收購「歐聯之王」C朗，但仍然8強止步，所以下一步決定買入華基爾雲迪積克，令球隊攻守兼備。

據悉，祖記方面非常有信心說服VVD來投，因為只要佢協助利物浦首奪英超冠軍，就已經幫紅軍捧晒英超、歐聯、世冠盃等大賽錦標，應該有興趣接受新挑戰。

事實上，VVD自己亦講過想要有更多新嘗試：「人嘅生命同球員生涯都係短暫，我已經28歲，希望盡所有可能性，去實現每一個夢想，當然我依家好享受喺利物浦嘅日子。」

華基爾雲迪積克2015年由些路迪加盟修頓頓，至今已經喺英超搵食5年，加上為利物浦贏盡冠軍後，的確係跳出「舒適區」嘅好時機。

祖雲達斯除咗擁有C朗之外，仲有VVD嘅荷蘭國家隊防線拍檔馬菲斯迪歷特，兩人拍住上，應該好易適應。

對利物浦而言，1.5億鎊轉會費的確好吸引，因為紅軍2年前用7500萬鎊收購VVD，換言之可以大賺一倍，亦有巨額資金再買人，VVD亦可以超越曼聯中堅哈利馬古尼(8000萬鎊)，成為史上最高身價後衞。

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