【人物誌】阿金言中！童星為打波拒獎學金

「有誰知？她可能就是未來巨星！」前世界一姐比利時的「阿金」克莉絲塔絲於05年拖着一位藍眼晴小女孩接受電視訪問，帶着這位小女孩參觀球場內外，當年「阿金」講的這句說話真的實現了，這位小女孩就是剛剛捧走澳網女單冠軍的簡蓮（Sofia Kenin）。

21歲的的簡蓮今天（2日）穿上性感的低胸長裙，露出一雙美腿捧着新鮮出爐的澳網獎盃坐在墨爾本的草坡上，顯得特別迷人，這位「俄製美女」實現了個人首個大滿貫的夢想，並且展開挑戰世界第一的下一個目標。出生於莫斯科的簡蓮未足一歲就隨父母移民到佛羅里達，當年一家人的全部財產只有幾百美元，5歲時簡蓮開始練習網球，展現了她的天賦，成為了當地的小明星，隨後得到很多名宿的指點，而WTA(女子職業網球總會)亦隨即在官方社交網上載了一段2005年前世界一姐阿金帶同當時只有6歲的簡蓮的一個訪問節目，當中簡蓮還與美國小天王魯迪克的交流片段，「從5歲那年看到魯迪克打波的片段開始，我就一直夢想這一刻」簡蓮日前接受訪問都有提到魯迪克對她的影響，而她5歲當年就是魯迪克擊敗費達拿奪得美網男單冠軍。

簡蓮在網球圈已經是個小童星，曾經與魯迪克拍攝電視節目，亦曾與大滿貫得主古利亞在溫網打一場表演賽，而高中時期，她曾在學業上取得全Ａ的出色成績，但在家人支持下拒絕了大學獎學金，立志要成為一個職業網球手～～美國女子網壇近年都是只有「細威」Ｓ威廉絲撐住，簡蓮能否與年僅15歲的「小細威」Coco組成美國一股新勢力，令人期待！