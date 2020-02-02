換血求重生　哥迪奧拿今夏狠賣6壯士

英超班霸曼城今季表現跌Watt，未計今晚對熱刺成績，雖然打少一場，但已經足足畀榜首利物浦拋甩22分。根據英國《每日鏡報》爆料，曼城領隊哥迪奧拿已經決定今夏大換血，除咗原本會約滿離隊嘅大衞施華同哥迪奧巴禾之外，其餘包括史東斯、班捷文文迪、利萊辛尼、加比爾捷西斯、祖奧簡些路同奧達文迪等6人，都會齊齊被掃走換錢，以便重建買人。哥帥仲希望日前被外借去RB萊比鍚嘅安祖利奴，最好都被賣斷埋喎！

據知，曼城希望將利萊辛尼賣畀拜仁慕尼黑，可以進帳至少3,700萬鎊，事實上，呢位德國快翼只係同球會剩番一年約，又拒絕續約，如果再唔賣佢，到時就人財兩失。至於安祖利奴嘅借用畀RB萊比錫就有2,500萬鎊買斷條款，當然最好都可以賣走埋，收多一大筆。

其餘預計被裁球員，包括史東斯3年前由愛華頓加盟，當年轉會費係4,900萬鎊，但受制於狀態同過去18個月嘅傷患，「藍月亮」根本唔想等佢2022年約滿，只想將佢提早賣走。至於班捷文文迪過去3季只為曼城上陣41場，一來受傷患影響，二來佢鬥心同專注力都不足，梗係早賣早着啦！

另外，加比爾捷西斯喺2017年以2,700萬鎊身價加盟，但長期活喺曼城首席射手阿古路陰影之下，進度一直未達預期。31歲嘅奧達文迪過去兩年夏天都傳出離隊，只係因為球隊未搵到高柏尼接班人，先畀佢留隊到依家，同由祖雲達斯加盟以來嘅祖奧簡些路一樣，根本都係時候清走啦！

當然，哥帥嘅清貨換血行動，除咗會有上述眾人離隊，另一邊廂係佢仲想買入5名新球員，並且再重用球會青訓產品包括菲爾科頓、艾歷加西亞、夏活比利斯同湯美杜尼等，希望可以提升番球隊活力戰鬥力，新季同利物浦再鬥過。