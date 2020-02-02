愉園培育新秀見成果　球迷認住佢兩個！

希望年青球員成長，最重要是有足夠的出場機會，愉園今季重返級聯賽，儘管「成功護級」的重大目標當前，惟依然堅持重用年青球員。球季來到差不多一半，「快活谷」成績雖然算不上標青，但裁培球壇新秀方面，卻漸漸見到成果。今次《菁英盃專員》就和球迷朋友，分享兩位在主帥鮑家耀口中，曾經是「獨孤精」和「懶鬼」的年青球員，在愉園的成長故事。 (註：鮑=愉園主教練鮑家耀的話)

【袁世傑檔案】

出生日期：1999年12月19日

司職：右翼、右中場、前鋒

球衣號碼：26

曾效力球會：愉園(丙組至甲組2016至2019）、東昇（甲組2018）

今季數據：上陣15場（11場正選4場後備）；3個助攻

鮑：「『世傑』由愉園喺丙組開始踢上嚟，初頭同佢溝通好辛苦，無論我同其他教練同佢講咩，佢都好似無反應咁。成日自己一個人，又唔同隊友溝通。」

去年12月19日才滿20歲的袁世傑，中三開始加入車路士足球學校(香港)青年軍，並隨愉園由丙組開始，一路征戰到今季升上港超聯。「係呀！我同我兩個細佬好細個就踢車路士，而愉園由丙組打到上港超，我都喺隊波度，淨係喺乙組嗰季下半季借咗去東昇啫。」看來昔日「零反應」的「獨孤精」已經長大了，談吐得體，而且整個訪問過程，都展現出充滿自信的眼神。

鮑：「佢好快好靈活，踢法都好蠱惑，甚至可以話係鬼崇，哈！哈！但就一定唔係大膽嗰隻，啲五五波輸梗咁滯。」

截至見報日（2月1日），袁世傑今季一共為愉園上陣15場，當中4場為後備上陣，可稱得上這支擁有13名U22球員的球隊之絕對主力，加上又是香港五人隊成員，名字早已開始為球迷所認識。卻估不到這位球隊主力，會以「唔係好順咋！」來形容自己的際遇，他說：「細個港青叫我去跟操，操咗半年先有機會代表港青上陣，令我知道每個機會都係得嚟不易。仲有我其實應該最擅長踢右翼，所以踢433、451呢啲陣式就無問題，但依家球隊多數用352，我好多時都唔知點好，定唔到位，發揮就唔係咁理想喇。」

一輪牢騷之後，這位同時就讀於城大中文及歷史系Year1的年青人補充道：「我有將我遇到問題同教練傾，都好多謝佢肯聽我講，同畀番意見我。其實總要有一邊轉變，我會努力去適應，教練亦話會睇情況，安排我去踢中場或者前鋒。總之，最緊要幫到球隊！」

鮑：「呢幾年睇到佢嘅改變同進步，係細粒啲，但係佢有佢嘅能力，應該可以踢得起嘅！」

香港五人隊方面，「世傑」謂只要教練選他，他都樂於港出力，並強調五人足球對他踢大波(11人)都有許多幫助，而他亦十分享受可以和兩位弟弟「世斌」和「世寶」，一同為香港五人隊披甲。原來，「世傑」的妹妹「曉彤」都是香港隊成員：「佢唔係踢波，佢係跳繩嘅，我哋4兄弟妹都有幫香港體壇出力，哈！哈！」整個訪問過程中，「世傑」在談及3個弟妹時，顯得最開心。

最後，被問及視那一位港超球員為目標時，「世傑」不消考慮便道出「黃洋」兩字，他說：「一位好有經驗嘅球員，好有領袖風範，表現又穩定，我最欣賞佢默默耕耘嘅態度，希望我都可以做到佢咁。」

【黎培基檔案】

出生日期：2001年12月29日

司職：進攻中場

球衣號碼：16

曾效力球會：車路士足球學校（香港）(丙組）

今季數據：上陣12場（8場正選4場後備）；1個助攻；1個入球

鮑：「早兩年睇佢幫港青踢防中，好鬼懶，行行企企，點踢防中呀？有啲技術，踢進攻中場就啱佢喇，但都要勤力啲先得！」

愉園於上月（1月）中的一場主場賽事，在落後一球的劣勢下，憑後備入替的黎培基於賽事尾段射入罰球披平，最終成功取得寶貴1分；而其所入的靚罰球更成為1月份的候選「最佳金球」。但原來今季才加盟愉園的「培基」，上季曾婉拒過「鮑Sir」（即愉園主教練鮑家耀）之邀請，而寧願隨車路士足球學校（香港）出戰丙組聯賽。

「嗰時我驚自己喺甲組會冇得踢，所以選擇去踢丙組先，爭取多啲出場機會吖嘛！」最終，上季協助車路士足球學校（香港）奪得港丙冠軍兼升班資格的「培基」，今季前才揮筆投效愉園，征戰港超。

鮑：「我同佢講要入禁區，唔入嗰啲攞萬零蚊人工，入禁區射到波嗰啲先會攞五、六萬，點知佢話佢萬零兩萬已經夠使，激死我！」

在港青被教練安排出任防守中場，在愉園則擔任進攻中場，對於球會教練團的安排，不知「培基」本人有甚麼睇法呢？「踢青年軍賽事都可以嘅，但喺港超我咁嘅身型踢防中，點夠人撞呀！不過其實踢乜中都好，都要有信心先會踢得好，呢方面『鮑Sir』佢哋幫我同鼓勵我好多。」14歲在車路士足球學校（香港）開始接受訓練的「培基」，不僅獲愉園教練團賞識，就連本地足球Icon人物山度士，也對其有讚無彈：「我哋都係身型細粒嘅中場，要清楚自己強、弱項喺邊，避重就輕，即係要有腦！呢方面『培基』做得唔錯，但同我比仲差少少，嘻！嘻！」

曾經因為走動少、活動範圍細而被「鮑Sir」教訓，亦因為駁嘴而令「鮑Sir」哭笑不得。「同佢講笑咋！我明白佢嘅比喻意思係咩，同之前比較我踢得放好多，有機會落場都會嘗試去盡情發揮，希望可以慢慢做到教練佢哋要求。」至今已為愉園上陣12次，當中4次後備的「培基」堅定地道。

鮑：「好波都好波嘅，但就一定唔係主動嗰隻，冇乜自發性，呢方面要改善吓。」

跟聯賽揭幕戰對傑志後備入替緊張到「腳都震」，到去仗「開齋」入波成為「快活谷」的救星，黎培基無論盤扭、傳送和埋門，各方面都不斷進步當中。惟這位談吐比實際年齡成熟得多的「01仔」，坦言絕不會自滿，反而會繼續鞭策自己，向目標「林嘉緯」進發，他說：「踢進攻中場嘅林嘉緯佢身型唔高大，但靠技術同食腦可以立足到咁耐，對曼聯亦試過入『世界波』，好值得我學佢學習。」曾經表示希望球迷可認得他的「培基」，最後和筆者分享了一件開心事。「有日我哋喺曾大屋練波，走嗰陣大家都戴晒口罩，突然有球迷走埋嚟認得出我同嗌我全名，想我簽名同合照，嗰一刻真係好開心。」