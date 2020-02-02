冠軍獻高比！祖高域紀錄性奪標

「2020年初發生了很多不如意事，澳洲森林大火，我生命中的一位良師好友高比拜仁與她的女兒離世，我想跟大家說，希望這個世界更團結，大家珍惜與家人一起，多與生命中重要的人在一起，珍惜現有的一切。」祖高域成功衞冕澳網男單冠軍後感言，這位塞爾維亞球星以6比4、4比6、2比6、6比3、6比4力壓奧地利的泰姆，紀錄性第8次捧起澳網錦標，個人累積「17貫」，並將取代拿度，重登世界一哥席位。

泰姆8強與世界「一哥」拿度鬥足4小時、經歷3次搶七大戰後以盤數3比1取勝，改寫了決賽上演「天王大戰」的劇本。事實上祖高域和泰姆10次碰頭，前者雖然贏下6次，不過近5次對疊，泰姆獲得多達4次勝利，包括去年在年終賽第一次在祖高域擅長的硬地場拿到甜頭。

4強淘汰費達拿之後，祖高域距離衞冕及重返世界第一只差一步。賽事「七冠王」祖高域從未在澳網四強及決賽失手，墨爾本公園球場就如他的主場一樣，最終一度落1比2的情況下反勝，成功衞冕。祖高域贏得致勝一分之後高舉雙臂，隨後右手指向天上，似是要將勝利告慰天上的高比拜仁。

他在頒獎禮穿上了印有「KB、8、24」的外套，再次向有10年交情的高比拜仁致敬，在網壇名宿沙芬手上接過冠軍獎盃後，再次致辭緬懷去世的高比，全場動容。

過去沒有球員在同一硬地賽事贏得超過六次冠軍，祖高域寫下了這個紀錄，而目前祖高域距離費達拿（20個）及拿度(19個)的大滿貫累積冠軍總數又近一步，「無可否認，這裡是我最喜歡的場地、是我的福地。」

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！