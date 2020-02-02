【人物誌】夢想代價！失6000萬+眾叛親離

為咗實現夢想，可以去到幾盡？熱刺新簽翼鋒貝雲積會答：放棄600萬鎊(約6000萬港元)獎金，以及背負反骨仔罪名。

呢位22歲荷蘭國腳原本只要為燕豪芬踢完今季賽事，就可以獲得多年來累積嘅600萬鎊獎金，但佢為咗令燕豪芬放人，實現英超夢，甘寧放棄呢筆獎金。

除咗錢之外，貝雲積更不惜同燕豪芬球迷反目，因為佢為咗有充足時間，飛去倫敦處理轉會事務，拒絕為燕豪芬出戰上場對川迪，呢下真係激嬲所有燕豪芬球迷，完全唔留退路。

貝雲積嘅付出，現時都算值得，因為熱刺領隊摩連奴對佢讚不絕口：「貝雲積對於球隊好有幫助，佢適合熱刺踢法，年輕、有創造力、有激情，我哋唔好畀佢太大壓力，我好樂意畀佢更多上陣時間，球迷遲早一定會鍾意佢。」

根據「寸王」咁講，貝雲積前途一片光明，由於佢會着上基斯甸艾歷臣離隊後留下嘅23號球衣，難免會成為比較對象，熱刺周日(2日)深夜12點半英超主場鬥曼城，貝雲積一舉一動肯定大受矚目。

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