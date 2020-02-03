奧巴美揚復出錯失3次機會！兵工廠冇得救

周日(2日)晚英超頭場，阿仙奴射手奧巴美揚停賽3場完畢之後，今場復出，但腳頭無靈，浪費2次單刀機會及1次頭槌貼柱出界，阿仙奴最終作客同般尼打和0:0，連續4場英超和波。

開波唔夠2分鐘，奧巴美揚就創造威脅，佢左路傳中，拿卡錫迪冇人看管之下，竟然頂斜出界。奧巴美揚自己亦浪費1次入波黃金機，大衞雷斯長傳，奧巴美揚單刀起腳射門，撻Q射唔中目標。

呢位加蓬國腳之後再有1次接應長傳單刀起腳，但被般尼門將尼克普比及時出迎化解。般尼方面，前鋒積洛迪古斯遠射幾乎得手，僅被門將賓特尼奴撲出。

下半場開波之後，般尼攻勢更加有威脅，其中軒迪克近門頭槌攻門，僅貼柱出界，奧巴美揚亦有1次頭槌勁頂唔中目標。

全場最有機會出現入波一幕係積洛迪古斯近門凌空撞射中楣彈地，可惜皮球未過晒白界，兵工廠唔輸算好彩。

阿仙奴又失2分，近9場英超只有1勝，2位鋒線大哥奧巴美揚、拿卡錫迪今場連番浪費入波良機，連今季屢有驚喜嘅18歲新星加比爾馬天尼利，正選披甲都黯然失色，球隊唔識入波又點贏波呢？領隊阿迪達都要諗計，睇下點執好條鋒線。

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