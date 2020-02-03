【特稿】3月底封王竟然唔係最快紀錄？

利物浦只要贏晒未來6場「易食」聯賽，就可以喺3月22號提前7輪封王，相當誇張！不過睇番歐洲5大聯賽，原來3月中封王都未係最快紀錄，法甲班霸巴黎聖日耳門(PSG)喺15/16球季，成功創下提前8輪封王成績，PSG當時以9比0狂數特魯瓦後拋離第2位嘅摩納哥25分，鎖定聯賽錦標，而當時只不過係3月12號。

另一支喺3月捧盃嘅5大聯賽球隊，就係德甲嘅拜仁慕尼黑，佢哋喺13/14球季喺第27輪賽事贏哈化柏林，提前7輪贏得聯賽冠軍，係德甲史上唯一一次有球隊喺3月份就封王。呢支由哥迪奧拿執教嘅球隊，當季仲創下19連勝嘅歐洲5大聯賽最長連勝紀錄，利物浦依家亦有望挑戰。

至於英超之前最早捧盃紀錄係由曼聯保持，99/00球季「紅魔鬼」提前6輪壓倒阿仙奴奪冠；意甲方面，國際米蘭喺06/07球季亦係提前6輪捧盃；至於西甲有皇家馬德里同巴塞隆拿激烈競爭，一支獨秀出現機會唔多，巴塞隆拿喺12/13球季同17/18球季都係提前4輪封王，已經係西甲紀錄。

3月22號係利物浦嘅目標，但以曼城今季嘅飄忽表現，未來繼續失分唔令人意外，「紅軍」嘅捧盃Party相信有早冇遲！