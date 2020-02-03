羽毛球亞錦賽　港隊或被菲律賓禁入境參賽

多項羽毛球賽事、包括關乎東京奧運計分制內的大賽，因肆虐各國的武漢肺炎疫情嚴峻，已面臨取消或已已被暫時擱置，國際羽聯宣布原定於本月假海南陵水舉行的中國大師賽將延期，另外，香港羽隊能否入境菲律賓出戰亞洲錦標賽隊際賽，還是未知之數。

菲律賓定於2月11日至16日主辦2020亞洲羽毛球錦標賽隊際賽，賽事於馬尼拉的拉素紀念體育館上演，屬於湯優盃亞洲區資格賽，以及東奧計分賽之一。香港羽隊經抽籤後，以伍家朗為首的男子隊處於B組，同組還有中國與泰國；至於由張雁宜等女將擔綱的港女隊，則在W組先對日本及馬來西亞，爭逐兩個出線席位。惟菲律賓政府已頒發旅遊禁令，禁止外國人經中國內地、香港及澳門入境。故此港隊能否參賽成疑。

另邊廂，國際羽聯與亞洲羽聯已宣布，將原定於本月25日開鑼的陵水中國大師賽延期，馬來西亞羽毛球總會秘書長Datuk Kenny Goh贊成暫緩中國大師賽的做法：「因為這關乎所有球隊及工作人員的健康福祉，我們亦希望國際羽聯及亞洲羽聯盡快決定如何處理武漢亞洲賽的事情。」事實上，武漢是今年4月亞洲錦標賽的主辦城市，繼奧運拳擊外圍賽（武漢）、CBA及全國冬運會（內蒙古）確定取消或延期後，亞洲羽毛球錦標賽有機會被改動的可能性亦高，官方機構表示將密切監察疫情，再作出決定。

港隊主教練何一鳴被問到「旅遊禁令」對球隊的影響時，回覆本報：「影響現在還不知道，我們本身是2月7日出發菲律賓的，名單也報上了。而聽說中國內地的比賽全部推遲。」