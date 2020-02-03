【賽後解碼】英超前4形勢　熱刺唔及狼隊

利物浦捧英超已經成為定局，今季焦點就落喺白熱化嘅前4之爭，曼城同李斯特城嘅三甲位置亦相當穩陣，最後一個席位，普遍認為係車路士、熱刺、曼聯同狼隊之爭。熱刺擊敗曼城後同「阿四」車路路士拉近到4分差距，不過因為一個原因，狼隊似乎比熱刺同曼聯更有力挑戰車路士。

熱刺新兵貝雲積首演就做英雄，當然令球迷非常興奮，不過今場佢除咗呢個神來之筆入波，整體發揮機會唔算太多，熱刺打多個之下3次射門2個入波，比賽形勢上無疑開正熱刺最擅長嗰瓣，不過盧卡斯莫拉頂哈利卡尼做箭頭效果差勁，面對防守型球隊更難搵到食，歐聯戰線開埋之後更加險峻。同樣情況亦喺曼聯身上出現，數胡人物拉舒福特仲有排抖，但箭頭安東尼馬迪爾嘅入波能力認真麻麻，單靠波基斯費南迪斯重炮似乎唔係可靠嘅入波板斧，可以預期哈利卡尼同拉舒福特復出前，兩隊成績都會幾飄忽。

相比之下，狼隊嘅陣型其實已經相當成熟，防守穩健之餘，墨西哥箭頭魯爾占美尼斯亦已躋身一線前鋒行列，今季已有11個聯賽入波之餘，仲起到領導鋒線嘅作用，令艾達馬查奧爾、迪亞高祖達等隊友都踢高一皮，上月簽埋葡萄牙翼鋒普丹斯更係如虎添翼，大家咪睇少呢隻惡狼呀！