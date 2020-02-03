夏奇拉助興！酋長等足50年捧超級碗

踏入第100個賽季的NFL美國超級碗總決賽，堪薩斯城酋長憑着第四節瘋狂反撲，成功逆轉以31比20戰勝舊金山49人，自1970年後足足等待了50年，再次捧走錦標。

堪薩斯城酋長與舊金山49人會師邁阿密，大戰前雙方向高比拜仁等9位因空難離世的墜機逝者致敬，同時亦向1月28日不幸因癌病去世的NFL名宿多曼默哀。

兩支總決賽隊伍爭逐相當激烈，49人在首節先聲奪人，但酋長在第四節瘋狂力追，一度落後10比20的劣勢下，狂追21分，上演驚天大逆轉，時隔50年後再次奪冠。他們的球星四分衛馬賀姆斯榮膺最有價值球員，他以24歲138天之齡成為史上第二年輕捧走超級碗冠軍的四分衛。

每年的超級碗總決賽都是星光熠熠，碧咸與兒子早已在個人社交平台上載相片，而比賽中場表演更由兩大拉丁天后夏奇拉及珍妮花露柏絲大跳熱舞及鋼管舞，令球迷熱血沸騰。

字母哥交「雙雙」速龍11連勝

至於NBA則為配合超級碗提早比賽，「字母哥」安迪杜甘普攻入「雙雙」，為球隊貢獻30分19個籃板及9次助攻，領公鹿以129比108戰勝太陽；而速龍則以129比102主場痛宰公牛，取得11連勝。

NBA今日戰果(前者主場)

活塞 128:123 金塊

火箭 117:109 塘鵝

公鹿 129:108 太陽

速龍 129:102 公牛

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