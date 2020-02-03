冷血球員兜頭勁踢　暴力狂想攞人命！

球迷闖入比賽中嘅球場，大家都見得多，正常都係由保安帶走，但喺巴西真係乜都可以發生，竟然最終釀成嚴重暴力事件！艾華爾巴西防守中場般奴施華暴力狂上身，雖然隊友已撳低入場球迷，但佢竟然暴衝埋去、大腳兜頭抽埋去，衰到連隊友都踢傷埋，難怪即時引起球場暴亂，場波癱瘓咗21分鐘！

巴西聖卡塔琳娜州聯賽爆發打吡大戰，費古倫斯對艾華爾，惹火尤物般奴施華，喺下半場已經同費古倫斯Fans發生衝突，有傳佢於球隊入波時候慶祝過激，仲挑釁敵對球迷，已經埋下暴力伏帑線。之後般奴施華被換走坐返去後備席，亦有同現場球迷對罵。

去到完場前終於有費古倫斯球迷忍唔住、衝入球場搵佢算帳，呢個時候艾華爾後備門將謝臣挺身而出，一招柔道式摔撻已成功撳低該名球迷，本身件事可以就咁算數，但般奴施華竟然發難，喺後備席暴衝埋去大腳踢埋去球迷個頭度，就連謝臣都踢埋！

雖然謝臣係咁叫佢行開，但般奴施華之後仲要抽水踢多腳，引起席上球迷勁不滿，開始展開大規模打鬥，要在場防暴警察維持秩序。事後2名衝入球場嘅球迷被帶到警署，而謝臣面上亦要敷冰。般奴施華之後就話，自己根本冇挑釁過對手球迷，話自己有權瘋狂慶祝入波，唔知警方會唔會追究呢？