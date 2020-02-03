亞洲盃改場地抗疫　港籃先作客關島澳洲

正當陸續有賽事因「武漢肺炎」被迫取消之際，即將展開的FIBA亞洲盃籃球外圍賽香港隊主場賽事，也謀求應變方案，原定於2月20日及23日假荃灣體育館舉行的兩仗，由香港隊主場迎戰關島及澳洲的賽事，將會先改為香港作客對壘，務求將賽期影響減至最低。

FIBA國際籃協於社交網上，公布了因新型冠狀病毒問題，以上香港兩場主場賽事「主客改動」的消息。香港籃球總會也剛向傳媒通信組發文，確認改場地的決定。文中表示：「為了減低新型冠狀病毒引至社區感染風險及平衡服務使用者需要，原定在香港舉辦的亞洲盃外圍賽，暫將更改為2020年2月20日在關島舉行及2020年2月22日晚在澳洲舉行。」據悉，自從上月底疫情升級後，籃總已即時與FIBA聯絡，商議賽事的安排。而FIBA也考慮到外隊訪港時面對的一定問題，包括訂酒店也存在困難，要覓場地予客隊訓練也不容易，恰巧亞洲盃採主客制，暫時將主客場地調轉，乃權宜之計。

事實上，港籃備戰亞洲盃的計畫不能避免地受到「武漢肺炎」影響，因港隊的訓練安排於葵涌的林士德體育館進行，但自從康文署早前決定封場後，球隊亦未能如期操練。另外，由於亞洲盃賽期與ABL東南亞職業籃球聯賽的賽事交疊，現在亞洲盃更改場地，究竟香港東方陣中的港隊成員能否隨港隊披甲？這還有待各方商議過後，港隊決選名單公布才能分曉。

香港隊隊長惠龍兒接受東網查詢時回應：「因為場地問題，港隊這兩星期的訓練將會取消。現時情況都比較困難和尷尬，要看籃總如何安排，比賽及訓練詳情有待確認。」Duncan續稱：「聽說我們會先打2場客場，但我認為改期會更好，始終安全是最重要，而且希望港隊有更好的賽前準備。」