網民奇想　利物浦簽謝拉特一齊捧盃

利物浦今季英超奪冠只係時間問題，紅軍球迷唔使再擔驚受怕又再甩轆，呢個時候好多網民都諗起謝拉特，「神奇隊長」6年前關鍵時刻跣腳失落錦標，成為一生最痛，有網民發起，希望利物浦以自由身簽入謝拉特，安排佢上陣5場，季尾大團圓結局開心捧盃！

現時利物浦領先曼城22分，尚餘13輪賽事中只要再贏6就肯定捧盃，冠軍最快於3月底到手，有網民發起，紅軍以短期合約與現任職格拉斯哥流浪領隊嘅謝拉特簽約5場，然後等到季尾再嗌佢返嚟，一齊捧盃。

此提議雖然都幾荒謬，但網上言論竟然十分正面，吸引25000個讚好及4000則回應，大家都希望呢個見到「神奇隊長」重返母會，一齊捧盃嘅開心畫面。早前謝拉特接受訪問，講番2013至14球季英超爭冠功虧一簣事件，坦言關鍵一戰對車路士一次跣腳失冠係佢生涯最黑暗一日，只有利物浦贏得英超冠軍，先可以撫平佢嘅傷痛，依家奪冠在望，好多球迷都希望佢回歸，分享榮譽。

另有網民指出，簽謝拉特再畀佢上陣5場，講就簡單，實際運作好麻煩，反而邀請佢加入教練團，掛名以助教或職員身份回歸，咁樣做更容易。