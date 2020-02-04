【德國盃】即睇多蒙特筍盤夏蘭特

各位觀眾，大家好，歡迎收睇筍盤360。今晚德國盃16強連場大戰，2017年冠軍多蒙特作客雲達不來梅，預期會是一場入球極多賽事。

多蒙特在上月轉會市場交投活躍，其中以遠低於市價的2,000萬歐元買入挪威神鋒艾寧夏蘭特，令球隊走勢即時上揚，艾寧夏蘭特轉會後3次上陣狂入7球，完全超乎市場預期，多蒙特亦順利拿到3場大勝。

雲達不來梅在聯賽陷護級漩渦，德國盃相信無心戀戰，多蒙特近6場賽事有5場總入球開4球或以上，今場中位數3.5球的大值得持有。

直播表

周三1:30am 德盃 法蘭克福 Vs RB萊比錫

有線661、601台；香港開電視77台

周三2:00am 法甲 里爾 Vs 雷恩

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周三2:00am 法甲 摩納哥 Vs 昂熱

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周三3:45am 德盃 雲達不來梅 Vs 多蒙特

有線661、601台；香港開電視77台

周三3:45am 德盃 史浩克04 Vs 哈化柏林

有線662、602台

周三4:05am 法甲 南特 Vs 巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615台