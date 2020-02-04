【東體爭議】阿列沙巴拿加真係咁垃圾？

車路士喺冬季轉會窗冇任何增兵行動，上場聯賽更爭議性咁將「世界最貴門將」阿列沙巴拿加(Kepa)貶做後備，傳聞領隊林柏特對Kepa嘅表現非常不滿，唔單止正式將正選門將位置轉畀韋利卡巴尼路，而且好可能會喺夏天賣走Kepa，如果韋利卡巴尼路一直冇傷冇病，Kepa可能已經完成佢喺車仔最後一戰。

阿列沙巴拿加今季演出的確係水準之下，撲救率係英超咁多個門將之中最低，不過呢位喺國家隊可以搶走迪基亞正選嘅人，又係咪真係咁垃圾呢？車路士今季後防差勁人人都知，阿列沙巴拿加受到嘅保護不足，對佢嘅判斷同信心都一定有影響，結果造成惡性循環。

韋利卡巴尼路上場對李斯特城擔正，車仔所失嘅第2球，呢位阿根廷龍門位置出錯亦要負上責任，佢畀到球迷嘅信心係咪高過Kepa好多？上季車路士捧歐霸盃冠軍，佢哋喺4強互射12碼淘汰法蘭克福入決賽，阿列沙巴拿加嘅連環神救曾被捧上神台，可惜球迷似乎已經忘記咗。

如果車路士1月收購一位頂級門神代替佢，相信球迷唔會反對，但喺轉會窗啱啱完結，突然摧毀陣中首席門神僅餘嘅自信心，林柏特呢步都可算兵行險著。