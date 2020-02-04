百年浩劫！阿仙奴會同清朝一樣衰亡？

英超老牌勁旅阿仙奴今季戰績低迷，近排喺聯賽連和4場，依家喺聯賽榜以25戰得31分排名第10，但只係較護級安全線多7分。「兵工廠」自從喺阿迪達接掌帥印之後，勁多和波，而開季至今只係贏過6場咁大把。翻查歷史，「兵工廠」上次咁渣已經係107年之前，即係1912年，亦係清朝滅亡之年。想當年，阿仙奴踢完25輪僅贏1場，嗰季最後仲要降埋班，希望今次佢哋唔會再遇上百年浩劫啦！

阿仙奴上星期作客同般尼互交白卷，踢完25輪僅贏6場，睇番全英超，就只有降班區嘅屈福特同諾域治差得過佢哋。睇番歷史，佢哋戰績差得過今季，就只有1912/13球季，當年踢完25輪，佢哋戰績係1勝6和18負，而最終全季係3勝12和23負，見證完清朝滅亡，佢哋都搞到降班。

此外，如果睇埋積分，阿仙奴25輪得31分，則係自1975/76球季以來最低，嗰季佢哋25戰6勝8和11負得20分(2分制)，即使換算3分制都只係得26分，算係差過今季嘅。至於當年「兵工廠」季尾埋單36分排17位。

當然，阿仙奴今季成績差，肯定唔係全部阿迪達責任，事關隊波已經先後由艾美利同龍格保帶過，只係冇人搞得掂班波。嚟緊英超進入半歇冬期，今星期得4場波8隊要踢，下星期再有6場波12隊出場，阿仙奴今周冇波打，阿迪達已經決定拉隊去杜拜集訓輕鬆吓，仲畀球員帶埋家人一齊去。大軍星期四起飛，喺杜拜練4日，又睇吓班波返嚟係咪可以脫胎換骨啦！