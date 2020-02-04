壓力爆燈練波嘈交　呢兩個大佬相當有嫌疑

西甲班霸巴塞隆拿近排取得兩連勝，總算洗走之前不敵華倫西亞嘅頹風。不過，今日嘅《阿斯報》突然爆出，原來喺上周二練波期間，隊中兩位大佬曾經嘈大交，最後要隊友勸開先冇事。至於係邊兩位大佬，唔少傳媒都估係基沙文同碧基最有嫌疑。

《阿斯報》收到嘅風係話，有一名巴塞重量級球員試圖玩後腳「彩虹過人」，結果就令到守緊佢嘅另一位大哥嬲爆。據聞當時防守一方情緒失控，之後二人就嘈大交，好彩有隊友勸阻拉開，先冇郁到手。

事後傳媒根據相關報到，猜測嘈交嘅兩位大佬會係一攻一守球員，進攻方面嘅大佬，喺蘇亞雷斯養傷之下，就只有美斯同基沙文，當中美斯地位，相信冇乜隊友夠擔挑剔，因此基沙文極有可能係嘈交者之一。防守方面，叫得做大哥就只有碧基同布斯基斯，當中碧基嘅大佬性格同佢中堅位置都最有機會同基沙文嘈，不過係咪佢兩人就只係估估吓。

仲有，《阿斯報》報道仲話，自從前主帥華爾維迪離隊之後，巴塞更衣室氣氛一直麻麻，有部份球員認為自己需為華帥落台負責。其中沙治羅拔圖曾經打過電話畀華爾維迪，仲有部份球員對高層做法不滿，例如拿傑迪錫就曾公開表示球隊對佢同華帥都唔公平咁話囉。