【阿King】英足盃應廢重賽　無謂拆招牌

周三(5日)凌晨將有多場英足盃第4圈重賽，其中利物浦主場對梳士貝利，足智彩並冇開盤，皆因紅軍已講明今場派小將出擊，連帶隊嘅主帥都係U23領隊克里奇利。最諷刺係佢話呢隊唔應該叫U23，應該叫U20或U19比較貼切，場波充滿不明朗因素，似足武漢肺炎，莊家梗係避之則吉。

呢個局面再次突顯英足盃重賽制度不合時宜，今時今日，大球會眼中只有兩項賽事，一係本土聯賽、一係歐聯，其餘盃賽根本唔會放在眼內。

或者有人會認為大球會出副選係冇體育精神、勢利，但大家亦要考慮大球會本身投入巨額資金收購球星，仲要出天價人工，財政壓力極大，如果唔集中力量踢「搵錢賽事」，那有錢維持現時規模，到時球迷又會鬧點解唔簽人。

如果盃賽係一場決勝負，大球會或者仲會勉為其難，派出比較似樣嘅陣容，但英足盃打和之後，仲要踢多1場重賽，對於要英超及歐聯雙線作嘅球隊，實在係一種煎熬，又好難怪利物浦今次派U19青年軍踢重賽。

英足盃一日唔廢除重賽，「青年軍」踢英足盃情況只會不斷出現，結果就係令呢項有149年嘅賽事，逐漸被「矮化」。英足盃想保住個百年招牌，就應該與時並進，立即廢除重賽制度。

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