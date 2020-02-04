古天奴2020大沉淪　望靠盃仔翻身

巴西中場菲臘比古天奴今季被巴塞隆拿外借去拜仁慕尼黑，上半季表現尚可，但踏入2020年歇冬之後，古仔被教練漢斯弗利克打入冷宮，近2場德甲都屈居後備，而代替佢擔正嘅哥列斯卡有上乘發揮，令古天奴前途亮起紅燈。

菲臘比古天奴上年1月以超過1億鎊轉會費由利物浦加盟巴塞，以為事業會更上一層樓，但只係效力一季半就被巴塞外借去拜仁，佢上半季德甲入6球，但有3球係對雲達不來梅一戰射入。

拜仁上年11月由漢斯弗利克接手領軍後，似乎認為古仔唔及哥列斯卡咁好用，呢個變動令拜仁表現愈來愈順暢，古仔要重奪正選更加難，佢想借拜仁做踏腳石，重上事業顛峰嘅如意算盤打唔響，隨時又變「人球」被踢走。

拜仁慕尼黑將於周四(6日)凌晨德國盃主場對賀芬咸，教練漢斯弗利克或者用輪換陣容，畀古天奴踢正選，想翻身就要好好把握。

其實菲臘比古天奴由以前踢意甲國際米蘭、西甲巴塞隆拿，到依家德甲拜仁慕尼黑，結果都令人失望，唯獨效力英超利物浦，先至可以踢高水準，或者佢下一站應該考慮重返英超。

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！