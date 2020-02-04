【疫情嚴峻】ABL 15場延期「吹雞暫停」

武漢肺炎疫情升溫，籃球界多項大型活動「吹雞暫停」。東南亞職業籃球聯賽(ABL)主辦單位周二(4日)宣布多場賽事延期，包括香港東方作客彰化對陣寶島夢想家的兩仗，都會暫緩至另行通知。至於香港東方的主場賽事安排，亦將開會商討是否調整。球隊行政經理李樹榮不諱言，近日因應疫情變化而作出應變，並一直想辦法希望解決難覓場地練習的問題。

基於對球隊及球迷的安全考慮，加上世界衛生組織將新型冠狀病毒列為「公共衛生緊急事故」，ABL 宣布2月8日至3月1日共15場常規賽將延期舉行。受影響之香港東方賽事如下包括8/2及9/2作客寶島夢想家、12/2作客澳門戰狼、15/2作客西貢熱火及29/2作客澳門黑熊。其他改動場次還包括馬來西亞猛龍、曼谷吸血鬼、富邦勇士及菲律賓火焰等主場賽事。

至於香港東方於二月中下旬的三場主場賽事，分別對戰寶島夢想家、富邦勇士及曼谷吸血鬼，賽會將於下周初再與主客球隊開會，並根據各地疫情發展及出入境限制等措施，以決定是否調整賽程。

今次武漢肺炎浪潮席捲體育界，台灣《聯合新聞網》報道指，衛福部疾病管制署推出防疫措施，寶島夢想家以安全健康考量，決定延後賽事舉辦。夢想家主場對澳門戰狼的賽事，因客隊無法出境也無法入境台灣必須延期，至於將延期至何時，需視疫情狀況及各隊行程，確認後將另行公布。