創造自己的傳奇　8新星爭做下個Kobe

「我不想當下個米高佐敦，我只想當高比拜仁！」1997年，跳過大學，一頭栽進籃球殿堂的小伙子，連「籃球之神」也沒放在眼裏。2020年，最接近神的男人，栽倒在煙霧縈繞的山谷中。除了鋪天蓋地的緬懷、悼念，一如當年「Mamba out」，又掀起接班人的話題。以下8位高比「蓋章認可」的新星，輕狂倔強又才華洋溢，付出比天賦更恐怖的努力。他們非高比卻又是高比，把「曼巴精神」刻進骨子裏，創造屬於自己的傳奇，才是逝者留給他們最後的一課。文：許思彤

布克‧頂尖得分手

2016年春，高比的退役巡禮來到鳳凰城，當時19歲的太陽新秀布克，獲贈一雙簽名球鞋，鞋面寫着：「成為傳奇。」布克首次對位高比，就使出偶像的招牌轉身後仰跳投，換來一句：「你想用我的動作打敗我？」結果布克真的打敗了高比，「布克真的很酷，我當年也是這樣對付佐敦的。」

隔年太陽作客塞爾特人，布克狂轟70分，成為21世紀，高比81分得分盛宴後最狂一次。至今達頓已是場均26.8分的頂尖得分手，恰如高比期盼，逐步成為傳奇。

安迪杜甘普‧挑戰者之路

安迪杜甘普進入聯盟前，瘦得像根竹竿，被球探評為「投籃糟糕，終結能力有待改善」，但效力公鹿幾年間，卻躋身聯盟第一人的討論。我們聽過「凌晨4點的洛杉磯」，他不遑多讓。高比說過兩人進行特訓的小事，「他總會早到個半小時，問我『這個步法如何，這種情況應該協防嗎』。」因此2017年，高比向他發起了MVP的挑戰。

上季「字母哥」帶領公鹿拿下60勝22負，兌現MVP的「兩年之約」，今季他更上一層樓，場均30分、13.1籃板及5.8助攻，遺憾高比只能在天堂見證傳奇誕生了。

安東尼戴維斯‧復辟新王朝

去年的「AD」追逐戰，湖人不惜將自家小將全當籌碼，高比舉手贊成：「古斯馬、波爾和恩格林年輕、勤奮，但戴維斯不只是現役，更是史上最好之一。如果他們3個可促成交易，就該這麼做。」早在倫敦奧運，高比已形容這位美國隊後輩「好奇心旺盛，時刻都在吸取知識」，甚至聆聽他與網球名將莎蓮娜威廉絲的對話。

如高比所願，這季「AD」和占士聯手，帶領湖人穩佔西岸榜首。近日兩人都在大腿刺上曼巴圖騰向高比致敬。但最好的禮物，大概是重現紫金王朝。

古斯馬‧唯一湖人四少

湖人今季換取戴維斯，唯一留下來的新人便是古斯馬。「他擁有出色的身體條件、投籃和傳球能力，也有潛質成為防守專家。」高比解釋原因。

夏季聯賽Final MVP，一年級球季場均16.1分及6.3籃板，入選新秀一隊。古斯馬剛出道就用表現贏得「老大」的青睞：「錯過他的球隊經理，肯定氣得跳腳。」近水樓台，同屬湖人大家庭，自然獲高比親自指導。儘管在占士和戴維斯的光芒下，古斯馬表現未見耀眼，甚至陷入交易傳聞。但恰如本人回應：「控制可控的部分就好了。」

達頓‧新星變全明星

「有球就投，不到迫不得已別傳球。」高比給達頓的建議，很「高比」。2017年，塞爾特人的探花達頓，初踏季後賽舞台就扛起主力，19場比賽累積351分，其中10場「20+」，僅次「天勾」渣巴成為史上季後賽得分第二高的新秀。其表現折服了高比，不僅在《Detail》節目上，讚許他的低位單打能力，更在夏天親自指導「有球就投」的曼巴精粹。

今季艾榮離開「綠軍」，達頓打出生涯最佳的21.7分、6.8籃板、2.9助攻，更首次入選全明星。當新星變成全明星，下一步又會如何，拭目以待。

西蒙斯‧三分線以外

愛之深責之切，是高比對西蒙斯的寫照。因右腳骨折，西蒙斯缺席整個新秀球季，第2年回歸球場，帶領76人重返季後賽，隨後獲選年度最佳新秀。高比認為傷病經歷讓他成長：「他花了很長時間坐在場邊觀察比賽，到上場時，一切就像慢鏡回放，讓他及時分析。」

高比又建議西蒙斯應每日花10小時練習投籃，否則職業生涯結束時，必會活在遺憾中，又用名宿傑特蛻變成三分神射手的故事勉勵他。值得一提，西蒙斯今季已在三分線上作出「零的突破」。

楊格‧吉安娜的榜樣

高比的愛女吉安娜是楊格的忠粉。大學時期單場轟10個三分球，NCAA的得分王和助攻王，楊格被喻為「下一個居里」。但他說：「我只想做自己。」是不是有點熟悉？進入聯盟後他沒讓大家失望，作為二年級生，場均29.2分、9助攻的「準雙雙」數據，接近3成7的外圍命中率，預告着他正開啟屬於自己傳奇。

吉安娜喜歡拉着爸爸看楊格比賽，離世前一天高比就曾致電楊格留下最後的期許：「希望你繼續當吉安娜和其他孩子的榜樣，為比賽奉上全部。」

沙里夫‧沒有血緣的兒子

對奧尼爾，高比或者又愛又恨，但對「巨無霸」的大兒子沙里夫，卻只有愛。2009年高比將全明星賽MVP獎盃，送給當時9歲的沙里夫。高比退役後，兩人不時進行私訓，沙里夫接受心臟手術後，高比經常慰問、鼓勵，坐上死亡直升機前，就發了一條「你還好嗎」的訊息，可惜等不及回覆。

有別上述7位球星，沙里夫還未踏進NBA。對6呎9吋，在高中聯賽嶄露頭角的星二代來說，本是早晚的事，但去年沙里夫被驗出心臟病，大學首季報銷，並在年初宣布退學，暫時未知去向。