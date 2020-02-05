肺炎累事！亞冠盃「隔離」4支中超球隊

武漢肺炎肆虐打亂亞洲各大體育賽事安排，亞洲足協開完緊急會議之後宣布，決定將前3輪有中超球隊參加嘅亞冠盃分組賽，延後至4月同5月舉行。

今屆亞冠盃分組賽將於2月中展開，當中有4支中超球隊出戰，包括FC北京(北京國安)、FC上海(上海申花)、FC廣州(廣州恒大)、上海SP(上海上港)。

其中FC北京現時正在南韓集訓，唔受「隔離令」影響，可以如期於2月18日踢第2輪分組賽作客泰國清萊聯，但FC北京作客FC首爾，就會延後至4月28日舉行。

其他前3輪有中超球隊參加嘅分組賽，都會延後至4月同5月舉行。東亞區淘汰賽首回合賽事，亦會順延至6月16/17日，以及6月23/24日舉行。

受影響賽事

第1輪

FC首爾VsFC北京

珀斯光輝VsFC上海

*改於4月28日舉行

水原藍翼VsFC廣州

FC悉尼Vs上海SP

*改於4月29日

第2輪

蔚山現代VsFC上海

*改於5月19日舉行

柔佛DT Vs FC廣州

全北汽車 Vs 上海SP

*改於5月20日舉行

第3輪

墨爾本勝利 Vs FC北京

神戶勝利船 Vs FC廣州

*改於5月26日舉行

FC東京 Vs FC上海

橫濱水手 Vs 上海SP

*改於5月27日舉行