多蒙特兩新星　連破入球紀錄

德國盃16強賽事，多蒙特作客2比3不敵雲達不來梅，被踢出局。不過賽果只係其次，今場焦點係兩位小將，19歲天才艾寧夏蘭特今仗再入1球，加盟後上仗4場累計攻入8球，另一17歲小將雷納亦射入世界波，打破賽事最年輕入球紀錄。

多蒙特實力強於對手，但對方幾次突擊效率奇高，上半場不來梅憑戴菲沙爾基及比頓確特連番建功領先2比0，等到下半場艾寧夏蘭特後備上陣，立即為多蒙特破蛋追成1比2，但不來梅其後又憑拉斯卡反擊又入1粒射成3比1，最後雖然雷納追成2比3但為時已晚，多蒙特輸2比3出局。

多蒙特不身已經有天才射手查頓辛祖，依家再加埋艾寧夏蘭特同雷納，成條鋒線青春迫人，不過主帥法夫爾唔信班小將，艾寧夏蘭特同雷納只係後備，等到佢哋下半場換入，球隊已經輸緊波，兩人喺逆境下建功已經好唔錯。

艾寧夏蘭特今仗建功，加盟4仗攻入8球，創下新球員頭4場都有入球紀錄，至於雷納以17歲82日之齡入波，亦係德國盃最年輕入球紀錄。