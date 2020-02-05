【意甲直播】睇拉素　好路數

2020年02月05日 08:15
  • 東網電視
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    拉素有計
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    各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360。今晚入市首選是意甲拉素主場對維羅納。
    拉素走勢凌厲，近13場聯賽取得12勝1和，近7場聯賽主場更加全部勝出，其中6場更加贏兩球或以上包括上場大勝史帕爾5比1。
    拉素前鋒恩莫比尼今季意甲已經射入25球，配合主場之利，預料可以大勝維羅納，讓球主勝值得買入。
    直播表
    周四1:30am 德盃 利華古遜 Vs 史特加
    有線661、601台；香港開電視77台
    周四1:30am 德盃 SC費爾 Vs 柏林聯
    有線662、602台
    周四2:00am 法甲 里昂 Vs 艾米恩斯
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
    周四2:00am 法甲 比斯特 Vs 波爾多
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
    周四3:45am 意甲 拉素 Vs 維羅納
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
    周四3:45am 德盃 拜仁慕尼黑 Vs 賀芬咸
    有線661、601台；香港開電視77台
    周四4:00am 法甲 聖伊天 Vs 馬賽
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台