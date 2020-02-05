【特稿】閘位爆堅新星　阿諾特變謝四？

利物浦近年重上巔峰，奪隊史第6次歐聯冠軍，本季英超錦標亦屬囊中物，利迷等足30年，睇嚟即將可以圓夢。球隊所向披靡屢破紀錄，青訓右閘阿歷山大阿諾特係其中功臣。年紀細細已連踢2屆歐聯決賽，擁有世界級助攻力嘅阿諾特身價已過1億鎊，但原來利物浦好事成雙，陣中另1名勢必上位嘅超新星，原來又係右閘。

今年18歲嘅歷高威廉斯，6歲就加入利物浦，一直默默耕耘，到本季終於等到機會來臨。佢於英聯盃鬥阿仙奴首次打正選，助攻助守令球迷留下深刻印象，於完場前一刻更於右路傳個靚波、畀奧歷治車身凌空射入追成平手，紅軍先有機會射贏12碼。上圈英足盃對愛華頓，歷高威廉斯亦正選落場，睇到領隊高普好睇得起佢。到鬥梳士貝利重賽，歷高威廉斯更成為贏波功臣，就係佢嘅大腳斬前，搞到對手中堅路桑威廉斯慌忙解圍頂咗個波入網，佢喺慶祝時狂錫利物浦會徽，利迷都讚佢係真紅軍。

歷高威廉斯有無限體力，無論攻守都踢得有板有眼，質素有目共睹，依家佢已經不時於英超做後備，上位指日可待。當然排喺佢面前嘅係已成超級巨星嘅阿諾特，要搶贏正選機會微乎其微；但阿諾特進攻質素，必然於防守之上，呢名21歲大將本身係踢中場出身，高普大可以考慮安排佢踢中場，令其上乘傳送更直接去到埃及文明腳下。當年神奇隊長謝拉特，一樣係踢右閘出身，之後踢防中以至攻中，或者歷高威廉斯就係阿諾特步上謝拉特舊路嘅契機。