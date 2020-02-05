場館改為醫院　武漢亞羽賽將易地舉行

鑑於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，原定四月在武漢上演的亞洲羽毛球錦標賽很大機會易地舉行，印尼及越南已表達有意接辦，而原定進行賽事的武漢體育中心已被用於急建方艙醫院。

世界羽聯表示，亞洲羽聯目前正評估在武漢舉行亞洲賽的可行性，自從2014年起武漢每年都承辦羽毛球亞錦賽，今年賽事原定於4月21至26日舉行；因考慮到東京奧運羽毛球資格賽的積分截止計算也是在4月26日。亞洲羽聯會長安頓阿迪提亞曾透露，印尼與越南都表示可以接辦，而馬來西亞因為籌備3月尾的馬來西亞公開賽無意接手亞洲賽，但馬國羽聯秘書吳志強表示，即使疫情受到控制，他們都希望亞洲羽聯考慮將亞錦賽改換主辦地點。

目前，中國羽協已宣布2月及3月所有國內舉行的賽事及活動均延期舉行，而原定2月25日至3月1日在海南陵水舉行的中國大師賽也被推遲。原本中國大賽是東京奧運的積分賽事之一，但因可能被推遲到5月或以後才舉行，屆時奧運積分計算已完結，因此賽事將不再計算奧運積分。

此外，湖北傳媒報道，原定舉辦亞錦賽的武漢體育中心已被用於興建方艙醫院，預計兩個場館可總共容納1100張床位。

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