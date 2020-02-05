港超聯　嫌攻力未夠？傑志簽埋高梵！

傑志周三（5日）下午公布，簽入曾代表香港隊上陣的前鋒高梵（Godfred Karikari），他將聯同3位註冊外援費蘭度、洛迪古斯、蘇沙，以及亞援林恩許出戰「亞協盃2020附加賽」。

現年34歲的高梵曾效力福建、愉園等多支香港球會，並於2012年轉戰中超及中甲賽場，期間亦效力過河南建業、深圳紅鑽、北京八喜及青島黃海，直至2018年重返港超轉投R&F富力。於2012年已代表香港隊比賽的高梵現為自由身，去年結束與R&F富力的合約後一直與家人在美國居住，並於過去半季跟隨當地球會進行高強度訓練，以確保自己保持最佳狀態。高梵將披上傑志39號球衣，並於本周五(7日)首隨球隊練習。

另傑志落實了於「亞協盃2020附加賽」的註冊球員名單如下：

1.王振鵬、3.丹尼、4.李毅凱、5.艾里奧、7.費蘭度（外援）、8.安永佳、9.洛迪古斯（外援）、11.蘇沙（外援）、15.霍斌仁、16.林恩許（亞援）、17.王子聰、19.黃洋、21.唐建文、23.郭劍橋、24.鞠盈智、27.于楊、28.鄭展龍、30.張廣然、31.羅梓駿、37.唐曉峰、39.高梵、67.畢頓*、95.陳晉一

*已獲批香港特區護照，待亞洲足協核實其參賽身份