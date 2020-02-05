想做好波之人！要識擇日出世

球壇上有一個都市傳說，2月5日最旺誕生好波之人，當中代表性人物，包括C朗、尼馬、泰維斯、赫傑、施薩馬甸尼，都係2月5日出世，遍佈前中後3線，問你服未。

C朗曾經為葡萄牙首奪歐國盃冠軍，捧盡英超、西甲、意甲、歐聯冠軍，以至金球獎、世界足球先生等殊榮，奠定當今球王地位，有幾犀利已經唔需要多講。

巴西球星尼馬以2.22億歐元轉會費，成為史上最高身價球員，一度被睇好接班做新球王，雖然佢之後表現未盡人意，但仍然屬於頂級球星。

阿根廷前鋒泰維斯效力曼市雙雄，都捧過英超冠軍，之後轉戰中超，一度成為全球最高人工球員，永載史冊。

羅馬尼亞名宿赫傑有「東歐馬納當拿」之稱，佢喺1994年世界盃協助羅馬尼亞淘汰阿根廷，打入8強更加係經典。

至於已故AC米蘭名宿施薩馬甸尼球員時代，為A米4次捧意甲及1次歐冠盃(歐聯前身)，囝囝馬甸尼繼承衣缽，亦成為A米同意大利國家隊名將，孫仔丹尼爾馬甸尼現時已經成為A米一隊成員，3代一脈相承。

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