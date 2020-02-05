【東體爭議】恩莫比尼必破美斯壟斷

隨住美斯同C朗年華老去，各地射手靜靜起革命，拉素前鋒恩莫比尼一炮彈出，喺今季意甲已經轟入25球，冠絕歐洲5大聯賽，以呢個走勢，勢必打破美斯壟斷近3季歐洲金靴獎嘅局面。

即將30歲嘅恩莫比尼今季踢足21場意甲，射入25球，換言之平均每場入超過1球，歐洲5大聯賽射手榜排第1位，比第2位拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基多3球，更加拋離美斯11球，「美球王」蟬聯歐洲金靴獎機會已經非常渺茫，問題今季會由邊位成為新得主。

恩莫比尼目前形勢佔優，除咗因為領先「羅拔仔」3球之外，呢位意大利國腳亦係拉素「單一攻擊點」，靠晒佢數胡，入波機會肯定比其他競爭對手多。

同埋拉素由施蒙尼恩沙基執教下，大踢進攻足球，今季意甲已經攻入52球，分別比榜首祖雲達斯、次席國際米蘭多9球及8球，仲要踢少1場，可見拉素攻力有幾恐怖，更有利恩莫比尼爭取入球。

拉素下半季亦唔需要兼顧歐洲賽，恩莫比尼可以每場聯賽都去盡，反觀拜仁、巴塞、皇馬、祖雲達斯等豪門，嚟緊要出戰歐聯，難免會採取輪換，「羅拔仔」未必踢足餘下每場德甲。

拉素將於周四(6日)凌晨意甲補賽，主場對維羅納，恩莫比尼好可能進一步拋離其他競爭對手。

對上1次有意甲球員奪得歐洲金靴獎，已經係2006/07年嘅托迪，當年佢只係入26球。近12季得主除咗2013/14年球季，由當時效力利物浦嘅蘇亞雷斯同皇馬嘅C朗平分之外，其餘11季都由西甲球員獨得，今季都應該輪到意甲威番1次。

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！