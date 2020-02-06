孫興民絕殺救寸王　熱刺挫聖人晉級

南韓天王孫興民繼上仗英超擊敗曼城一仗射入埋齋1球後，周四(6日)凌晨上演嘅英格蘭足總盃第4圈重賽對修咸頓，於88分鐘自編自導自演博得12碼再主射入網，協助熱刺以3比2絕殺對手晉級，下一圈將會對諾域治。

首仗上陣即入波嘅荷蘭前鋒貝雲積不合上陣資格，熱刺今仗改打雙箭頭，由孫興民與盧卡斯莫拉合作攻堅，修咸頓剛淨吞利物浦4蛋，但今仗有反彈表現，幾乎偷雞成功。

開賽12分鐘熱刺攻門，賴恩施斯隆射門被封，尼當比利補射，省中積克史堤芬斯入網，熱刺領先1比0，賽會判為修咸頓烏龍球。修咸頓落後下狂攻，19分鐘有丹尼艾格斯中楣，戰至34分鐘終於憑沙恩朗建功扳平1比1。

下半場聖人繼續佔優，可惜保法爾大好機會射斜，72分鐘列特文送出助攻，丹尼艾格斯射成2比1反超前。

餘下時間，熱刺在面臨出局壓力下發威，78分鐘先由盧卡斯莫拉扳平2比2，88分鐘再由孫興民博得12碼，再親自主射建功，自編自導自演絕殺，協助球隊反勝3比2完場。