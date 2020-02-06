趁火打劫！曼城計劃夏天免費簽美斯！

阿根廷球王美斯同巴塞隆拿總監艾比度「反面」風波愈鬧愈大，對於美斯公開批評艾比度，消息巴塞隆拿會長巴度美奧決定企喺總監嗰邊，表明唔會炒該位法國名將，只係安排2人和平談判。不過，英國《曼徹斯特晚報》爆料，曼城準備趁火打劫，喺今個夏天力斟美斯加盟，而且更係一宗「免費」轉會！

美斯同巴塞隆拿嘅合約去到2021年先至完結，不過佢合約中有秘密條款，容許呢位阿根廷前鋒嘅今個夏天免費轉會，本來巴塞隆拿一直冇擔心過美斯嘅忠誠，離隊條款自然唔當係一回事，但今次爆出艾比度風波，加上美斯擁護嘅華爾維迪被炒以及球隊表現跌watt等因素，通通都成為美斯可能轉會嘅導火線。

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事實上，曼城一直深信佢哋係美斯一旦離隊嘅「首選」，首先領隊哥迪奧拿同美斯合作無間，齊齊建立「巴塞王朝」，最強將帥再合壁夠晒睇頭；另外，曼城依家揸弗人碧格列斯坦同蘇利安奴，都係喺巴塞隆拿時代照顧美斯嘅人，加上美斯老友阿古路在陣，美斯即使破天荒轉會，都唔驚會人生路不熟。

以曼城嘅財力，唔使轉會費可以簽到美斯嘅話，要滿足「球王」嘅世界最高薪酬要求亦係綽綽有餘。哥迪奧拿想挑戰利物浦嘅霸權，似乎搵美斯幫手就最有把握。呢單核爆級轉會成唔成事，就睇巴塞隆拿拆唔拆得掂面前呢粒重磅炸彈！