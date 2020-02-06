【阿King】歷史啟示！美斯最好去國際米蘭

英國傳媒指，曼城趁美斯同巴塞管理層不和，想撬走呢位阿根廷球王，對領隊哥迪奧拿、曼城球迷而言，當然係一大喜訊，但對美斯事業發展，並非好事，淨係佢單薄身型，同技術型踢法，面對英超大漢凶狠攔截，已經有排佢受，加上就快33歲，恐怕身體頂唔順呢種衝擊，隨時提早收山都似。

如果美斯離開母會，尋求新挑戰，國際米蘭會係佢最佳選擇，首先，國米非常旺阿根廷人，由過往嘅辛尼迪、基斯普、巴迪斯圖達、迪亞高米列圖，森美爾，到近年嘅莫路伊卡迪，甚至現時當打射手拿達路馬天尼斯，都可以喺國米取得出色成就，國米猶如一個「小阿根廷」。

事實上，阿根廷同意大利有深厚文化淵源，阿根廷人口之中有超過6成人屬於意大利裔，唔少阿根廷球員擁有雙重國籍，可以揀代表呢兩個國家，包括有份為意大利捧2006年世界盃冠軍嘅甘莫蘭尼斯，以及前國腳奧斯華度，甚至莫路伊卡迪之前都有資格代為意大利，但佢最終都係揀阿根廷。

正因為兩國文化相近，阿根廷球員去意甲搵食，特別容易適應，發揮出高水平。對於由巴塞青年軍踢起，已經效力巴塞19年嘅美斯而言，要離開母會去到新環境，去國米就最適應，仲有同胞高層辛尼迪照住，更加冇問題。

事實上，國米嘅中國班主、太子爺張康陽之前都講過想簽入美斯呢種巨星，相信樂意成就呢單世紀轉會。對球迷而言，大家都希望可以再睇到美斯同C朗喺「國家打吡」交手，由「西班牙國家打吡」變成「意大利國家打吡」。