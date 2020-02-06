被換走難留隊　維頓漢老淚縱橫堅心酸

熱刺於英足盃第4圈重賽反勝修咸頓3:2晉級，下半場出現勁傷感嘅一幕。比利時32歲中堅維頓漢，54分鐘被領隊摩連奴換走，當時佢非常唔開心、好似得番空殼一樣，返到後備席扯起波衫領口遮住自己，之後忍唔住流淚、用紙巾抹口抹鼻。維頓漢季尾就滿約，到依家都未得到新約；睇嚟佢知道自己於熱刺嘅日子，已經進入倒數階段。

熱刺今戰踢3中堅陣式，維頓漢、艾達韋列特同坦根加齊齊正選上陣，面對狀態甚佳嘅修咸頓，維頓漢踢得好吃力，唔少解圍都力不從心。下半場初段比數係1:1，摩連奴變陣抽起維頓漢，換入新將謝特臣費南迪斯。打唔夠1個鐘就被換走，維頓漢覺得好失望，離開球場嗰陣非常唔捨得，經過摩連奴身邊時唔係嬲怒，而係木無表情。到佢坐喺後備席，有工作人員安慰佢，但維頓漢已經忍唔住老淚縱橫，場面令人心酸。

12年加盟嘅維頓漢，一直係球隊主力後衞，另外佢亦為比利時國家隊上陣118次，18年就帶領球隊奪得世界盃季軍。但幾勁嘅球員都敵不過歲月，今季維頓漢明顯跌Watt，於摩連奴麾下再非必然正選，冇人比佢更清楚現時處境，相信亦都係佢今次流淚嘅主因。

賽後摩連奴表示：「我理解維頓漢點解唔開心，冇球員想被換走。維頓漢並唔係因為受傷所以被調走，係因為我要改變戰術，踢番4個後防。因為艾達韋列特同坦根加，速度比較快、可盡快收窄空間，所以我決定犧牲維頓漢。」