菁英盃　2‧11起玩閉門 傑志「標流」打頭陣

受武漢肺炎疫情影響，康文署設施已於1月29日起暫停開放，足總與各港超球會本周初開會商議後決定，將「菁英盃」餘下16場分組賽，以及兩場「足總盃」首圈賽事，安排在將軍澳足球訓練中心「閉門作賽」。足總昨午公布了2月份「閉門作賽」（見附表） ，以及3月1日「中銀人壽香港超級聯賽」重開後之賽程（詳見足總網頁

【2月份「閉門作賽」賽程】

日期 時間 賽事 對賽隊伍 地點

2月11日（二）13:00 菁英盃 傑志vs標準流浪 將軍澳足球訓練中心1號場

2月11日（二）16:00 菁英盃 理文vs東方龍獅 將軍澳足球訓練中心2號場

2月12日（三）13:00 菁英盃 和富大埔vs愉園 將軍澳足球訓練中心1號場

2月12日（三）16:00 菁英盃 佳聯元朗vs冠忠南區 將軍澳足球訓練中心2號場

2月14日（五）13:00 菁英盃 香港飛馬vs標準流浪 將軍澳足球訓練中心1號場

2月14日（五）16:00 菁英盃 傑志vs東方龍獅 將軍澳足球訓練中心2號場

2月15日（六）16:00 菁英盃 佳聯元朗vs愉園 將軍澳足球訓練中心2號場

2月16日（日）13:00 菁英盃 和富大埔vs冠忠南區 將軍澳足球訓練中心1號

2月18日（二）13:00 菁英盃 香港飛馬vs理文 將軍澳足球訓練中心1號場

2月19日（三）13:00 菁英盃 愉園vs富力R&F 將軍澳足球訓練中心1號場

2月22日（六）13:00 足總盃 理文vs和富大埔 將軍澳足球訓練中心1號場

2月22日（六）16:00 足總盃 標準流浪vs東方龍獅 將軍澳足球訓練中心2號場

2月23日（日）13:00 菁英盃 傑志vs香港飛馬 將軍澳足球訓練中心1號場

2月25日（二）13:00 菁英盃 富力R&Fvs和富大埔 將軍澳足球訓練中心1號場

2月25日（二）16:00 菁英盃 標準流浪vs埋文 將軍澳足球訓練中心2號場

2月28日（五）13:00 菁英盃 東方龍獅vs香港飛馬 將軍澳足球訓練中心1號場

2月29日（六）13:00 菁英盃 冠忠南區vs富力R&F 將軍澳足球訓練中心1號場

2月29日（六）16:00 菁英盃 和富大埔vs佳聯元朗 將軍澳足球訓練中心2號場