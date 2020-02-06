【人物誌】赫傑之子　跟謝四搵食入靚波！

名將之後，非同凡響！喺上月轉會窗關閉前，由比甲亨克外借加盟蘇超格拉斯哥流浪半季嘅羅馬尼亞超新星伊亞尼斯赫傑，認真唔簡單。尋晚佢為格流擔正，踢到完場前6分鐘殺入禁區嘅「半窩利」第一時間抽入死角，成功為格流反勝喜伯年2比1，全取3分，保住格流個爭標希望。賽後就連格流領隊、利物浦傳奇球星謝拉特都讚到佢天上有、地下冇，堅有老豆赫傑嘅風範！

羅馬尼亞中場傳奇赫傑，係八、九十年代球壇最頂級中場之一，佢個仔伊亞尼斯赫傑依家先得21歲，同老豆一樣，扭得、射得兼交得，仲因為夠速度，可以踢中前場多個位置，相當犀利。伊亞尼斯10歲嗰陣就加入佢老豆開辦嘅赫傑足球學院踢青訓，到16歲就正式加入赫傑做班主嘅羅甲新勢力哥斯坦達。２年之後佢以200萬歐元轉會費過檔意甲費倫天拿，2017年佢12獲提名候選歐洲金童獎添。不過兩年後佢又再回歸哥斯坦達，轉會費又係大約200萬歐元，只係費倫會有佢之後轉會費分成。

以為闖歐洲失敗？非也！佢舊年暑假又獲得比甲勁旅亨克睇中，以大約1,000萬歐元轉會費加盟，簽約半年。呢半季佢表現唔差，直到上月底獲外借去格流半年，兼有買斷條款，今次佢堅係揚名立萬，喺歐洲球壇真正打出名堂。

年僅21歲已經有10次做羅馬尼亞大國腳紀錄，伊亞尼斯喺未參與過球隊操練之下，今個月1號經已以後備身份為格流首演。只係到尋晚對住喜伯年，伊亞尼斯就首次擔正，結果憑住一個靚入波，贏盡格流球迷肯定，唔少球迷賽後都大叫佢個名，讚賞冇入錯貨，網民都係一面倒激讚。至於格流全靠呢3分，暫時喺蘇超排次名，落後宿敵些路迪7分，但打少場，總算爭標未絕望。

賽後，「謝四」都係激讚伊亞尼斯：「真係完美嘅射門，佢下半場表現係值得為我哋贏得勝利。佢表現超凡，今日仲要係佢爸爸生日添，肯定係佢最開心時刻。佢係頂級天才，我由佢嚟到第一日已經咁講。尋晚上半場，佢喺度適應蘇格蘭足球，畀好多人踢低；但到下半場，佢變得更淨，兼充滿勇氣。無論任何環境，無論球場場地幾差，佢都樂意攞波。即使佢會有犯錯，佢都唔會介意。」得到「謝四」認證，伊亞尼斯赫傑嚟緊真係前途無限呀！