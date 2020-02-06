曾經人工低到嚇死人　黃俊皓珍惜再珍惜

常言道：「機會是留給有準備的人。」如果做好準備，當機會來到的時候，又該如何是好呢？若然把這條問題交給香港飛馬中場黃俊皓回答，已在頂級聯賽征戰10年多的「阿皓」會毫不猶豫地說：「珍惜！」這兩個字，知易行難，到底要怎樣做才稱得上「珍惜」呢？接下來就讓「阿皓」娓娓道來吧！ ■圖／文：陳焌鏗

黃俊皓的足球路絕非一帆風順，當年為了一紙合約，曾四出叩門試腳，幸而最終獲淦源賞識，成功踏上職業舞台。如今「阿皓」不再是黃毛小子，已成資深戰將，正因為自己過去的經歷，「阿皓」更希望隊中年輕球員學懂珍惜：「我會覺得一班年輕球員嘅技術係好過以前，可能近年青訓做得好咗，升上嚟嘅年輕球員嘅技術都有提升，但正因為技術好，就可能出現練波唔夠投入、懶散嘅情況。可能後生仔唔鍾意人哋話佢，講兩講就發脾氣，但係又唔夠膽唔練，係黑晒面咁樣練，所以依家我嘅角色唔會鬧人，會同佢哋講下次練番好就得之類嘅說話，去開解佢哋。」

當然，黃俊皓更會以個人經歷代入當中去勸說年輕隊友：「我仲會同佢哋講：『其實以前我都同你哋一樣要幫手執波、整理裝備。』跟住我再講：『你估一出到去就踢正選咩？』對比同年齡嘅球員，佢哋可能最好，但係上到職業水平嘅時候，好波過你嘅大有人在。唔可以因為冇正選就求其練，應該要諗爭個正選番嚟，要畀個教練覺得非用你不可！」

幸福絕非必然，需要珍惜的不僅是機會，還有得來不易的資源：「我有時都同佢哋講：『其實你哋都幾幸福呀！』有幾個啱啱出道，或者踢咗1、2年就嚟到飛馬，我就會同佢哋講：『你哋有冇諗過球會畀你哋嘅裝備其實係好好呢？最簡單波Boot，冇嘅就可以問球會攞，仲要可能係新款。』以前我哋如果冇個人贊助，可能要自己畀錢買，或者搵其他有贊助嘅球員幫手。」

再講就是最現實的問題——工資，黃俊皓坦言：「以前人工低到嚇死人」，相比新一代年輕球員收入差得遠：「可能物質豐富咗，令到佢哋覺得好多嘢都理所當然，就唔識去珍惜。出場機會都係，佢哋依家得到嘅機會比以前多，希望佢哋珍惜吓，畀機會你落場就唔好求其踢，因為係教練信你先派你上陣。」

【黃俊皓Profile】

出生日期：1990年5月31日

身高：1米70 體重：68公斤

位置：防守中場、右後衞

曾效力球會：淦源、愉園、日之泉JC晨曦、YFC澳滌

現效力球會：香港飛馬

球衣號碼：13

●心仍未冷最想入選港隊

雖然「阿皓」苦口婆心勸勉年輕球員珍惜，事實上，他心底裏也有些心願，盼能在未來達成：「目標希望再入選香港隊，不過佢唔選我都冇得強求，惟有喺球會做番好啲先。可能有一日好似『唐文』咁呢，佢都係33歲先第一次入選『大港腳』，可能我係第二個呢！咁咪等吓、努力吓，同自己講唔好灰心，入選香港隊係Bonus，最重要喺球會Keep住踢正選，如果冇嘅話，就乜都唔使諗。」

他還希望：「有咗小朋友之後責任大咗，個人要成熟啲，要做個好榜樣畀個仔睇。另外就係作息要自律，希望努力延續自己嘅球員生命，過多兩三年囝囝大啲嘅時候，希望佢可以入場支持我，睇到我落場比賽！」