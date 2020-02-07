利迷你點睇？麥馬：古天奴回家吧

自離開利物浦後，菲臘比古天奴就由天之驕子變為人球，背負住1.42億鎊身價，但無論巴塞隆拿或者拜仁慕尼黑都撈唔掂，下季極可能又被外借。利物浦名宿麥馬拿文，認為若價錢合適，應該買佢回巢，古天奴定必用120%力量回饋紅軍，對利物浦絕對係好事。

今年27歲嘅古天奴，自被巴塞貶為後備開始就冇真正開心過，今季初被巴塞放逐拜仁1年，雖然古天奴於拜仁上陣24次造出7入球8助攻，但看守領隊費歷克認為認為古天奴同隊友欠缺火花，仲未見到「最勁嘅古天奴」。

拜仁買斷古天奴嘅機會微乎其微，季尾返到巴塞又係冇運行，麥馬拿文認為利物浦可以考慮回購：「我唔介意古天奴回巢，佢係個頂級球員，但當然要睇價錢係咪合理。如果古天奴唔貴，而賣得走邊緣球員，呢個絕對可行。如果球隊有位，古天奴回歸係有好處，佢係嗰種球隊Plan A唔得，出佢就可以扭轉戰局嘅球員。」

「以前佢為利物浦入過唔少精彩同重要嘅入球，如果佢有機會回歸，必定歇盡所能，再次爭取球迷嘅愛戴。依家佢事業跌入谷底，好需要有人張開雙臂歡迎佢。所以如果佢想返嚟，利物浦應該好好考慮回購。」